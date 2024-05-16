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بعد إبقاء خبر حملها سرًا لمدة ستة أشهر، يبدو ان عارضة الأزياء هايلي بالدوين أصبحت مستعدة لمشاركة جمهورها المزيد من ملامح حملها الأول.
في هذا السياق، شاركت “بيبر” في الساعات القليلة الماضية أكثر من صورة جديدة أظهرت حملها بشكل واضح عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام”.
كما تمكّنت عدسات كاميرات المصوّرين من إلتقاط العديد من الصور التي جمعت هايلي بزوجها الفنان الكندي جاستن بيبر خلال جولة لهما في لوس انجلوس.
ظهرت “بيبر” في الصورة بإطلالة هادئة ومريحة، حيث إرتدت بذّة رسمية باللون الأسود ونسّقت معها “توب” قصير أظهر حملها المتقدّم بشكل واضح.
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وكان الثنائي قد وضعا حدًا لجميع الإشاعات التي طالت علاقتهما مؤخّرًا بشأن انفصالهما وأعلنا الخبر السعيد عبر “إنستغرام” حيث شاركا الملايين من المتابعين حول العالم بجلسة تصوير رومانسية إرتدت خلالها هايلي فستاناً باللون الأبيض وبدت عليها علامات الحمل بوضوح.
ظهر الزوجان في الصور ومقاطع الفيديو وهما يعبّران عن حبّهما وعاطفتهما الكبيرة لبعضهما البعض وإحتفلا بطفلهما القادم من خلال تجديد عهد زواجهما بجلسة التصوير المميّزة الخاصة بالحمل.
كانت هذه تفاصيل خبر هايلي بيبر مستمتعة بعد كشف سرّ حملها… هذا ما فعلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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