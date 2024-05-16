بالفيديو: سمية الفقيري تكشف عن تجربتها مع تعدد الزوجات وتثير الجدل

أعادت مُشاهدة سناب شات سمية الفقيري إثارة الجدل حول موضوع تعدد الزوجات، بعدما كشفت عن تجربتها الشخصية مع زواج والدها من خمس نساء خلال حياته.

وعبّرت الفقيري عن رأيها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، قائلةً: “أنا من الناس اللي خطبت لأبو عيالي وأنا على ذمته وخطبت لأبوي يأخذ على أمي”.

واستندت الفقيري في رأيها إلى السنة النبوية الشريفة، مُؤكدةً على عدالة الرسول صلى الله عليه وسلم بين زوجاته.

وأشارت إلى أن الثقة بالنفس هي العامل الأساسي لنجاح المرأة في العيش مع أكثر من زوجة، مُضيفةً: “أهم شيء أن الزوج يعدل بين زوجاته، مثل ما يجيب لها يجيب لي، وبالنسبة لي ما كانت تفرق معي”.

وتباينت ردود الفعل على مقطع الفيديو بين مؤيد ومعارض، حيثُ أيد البعض رأي الفقيري مُعتبرين أن تعدد الزوجات حق للرجال مُباح في الإسلام.

بينما عارض آخرون رأيها مُؤكدين على صعوبة إدارة عائلة بأكثر من زوجة، ومخاطره على الاستقرار الأسري.