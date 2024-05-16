"لا تكفيك الدموع".. سلاف فواخرجي تودع المخرج عبداللطيف عبدالحميد بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت النجمة السورية سلاف فواخرجي، على التعبير عن حزنها على رحيل المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، الذي توفي عن عمر يناهز 70 عاما.

النجمة السورية سلاف فواخرجي، نشرت صورة تجمعها والمخرج الراحل، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "ما أقسى هذه الليلة أيها الحبيب الغالي، أستاذي وصديقي الكبير والعظيم عبداللطيف عبد الحميد، لا تكفيك كل الدموع ".

نقابة الفنانين السورية فرع دمشق، أعلنت مساء أمس الآربعاء، وفاة المخرج الكبير عبد اللطيف عبد الحميد عن عمر يناهز 70 عاماً .

الفنان والكاتب والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد، بدأ مشواره بالتمثيل عام 1987 ، في فيلم "نجوم النهار"، وقدم عام 1989،’ أول فيلم من إخراجه "ليالي ابن آوى"، ونال عنه جائزة مهرجان دمشق السينمائي الذهبي ، والزيتونة الذهبية في مهرجان حوض المتوسط في كورسيكا ، والجائزة الذهبية من مهرجان الفيلم الأول الدولي في أنوناي بفرنسا.

وقدم المخرج الراحل، للسينما السورية 15 فيلماً ، أغلبها من تأليفه، إلى جانب مشاركته بالتمثيل، والانتاج في العديد منها.