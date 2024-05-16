بالفيديو: ليالي دهراب تكشف حقيقة انسحابها من مسرحية صنع في الكويت

أوضحت الفنانة ليالي دهراب في لقاء حواري ملابسات خروجها من مسرحية “صنع في الكويت”، مؤكدة أنها لم تنسحب من المسرحية ولم تتسبب في أي أضرار لصناع العمل.

وقالت دهراب: “لم انسحب من المسرحية، بل تم إبلاغي من قبل صناع العمل بإنهاء دوري.”

وأضافت قائلة: “شعرت بالمرض بعد أيام من العرض المتواصل للمسرحية، وطلبت إجازة للتعافي.”

وقالت: “بعد تحسني، أبديت رغبتي في العودة للمسرحية، لكن فوجئت برفض صناع العمل.”

وأضافت قائلة: “أؤكد أنني لا يمكن أن أخذل جمهوري أبدًا، وشاركت في المسرحية من أجلهم.”

وقالت: “لا أعرف سبب الاستغناء عني، هل هو بسبب أجري أو ارتباطاتي الأخرى؟”

واختتمت حديثها قائلة: “أشعر بالحيرة والاستياء من هذا الموقف، وأنا أتوكل على الله.”