كاميرون دياز وجيمي فوكس معًا من جديد في بطولة "العودة إلى الميدان" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن طرح فيلم الأكشن الجديد العودة إلى الميدان، بطولة كاميرون دياز وجيمس فوكس، اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024.

تدور أحداث الفيلم حول مات وإيميلي عميلا الـ "سي آي إيه" والجاسوسان السابقان، يجدان نفسيهما مرغمين على العودة إلى الميدان بعد انكشاف أمرهما، وذلك بعد مرور سنوات على تقاعدهما وعيشهما لحياة طبيعية مع الأسرة.

وخلال مشاركتهما في الحفل الذي نظمته نتفليكس للإعلان عن الفيلم، تحدث جيمي فوكس وكاميرون دياز عن علاقة الصداقة التي تربطهما، وسعادتهما بالعمل معًا على هذا الفيلم.

وقال جيمي: "قد لا يعرف الكثيرون ذلك، ولكن بعد عملنا أنا وكاميرون على فيلمي Any Given Sunday و Annie، أصبحنا صديقين مقربين، وألحّيت عليها كثيرًا للعمل معي من جديد. كلنا نعرف كم هي مميزة وموهوبة".

وعلقت كاميرون: "جيمي هو أفضل شريك قد أحظى به، أمام الشاشة وفي الواقع".

الفيلم إخراج: سيث جوردون، تأليف: سيث جوردون وبرندان أوبرين، إنتاج: جينو توبينغ، بيتر شيرنا، وشارلا سامبتر بردجيت، وبو بومان وسيث جوردون، بطولة جيمي فوكس، كاميرون دياز، كايل تشاندلر، جلين كلوز، إندرو سكوت، جيمي ديميتريو، ماكينا روبرتس، رايلن جاكسون.