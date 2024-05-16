نانسي عجرم تتصدر قوائم "إكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قائمة ترند موقع "إكس"، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 41.

وحرصت شركة روتانا، على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة اللبنانية، الذي يحل اليوم الخميس، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 16 مايو، عام 1983.

ونشرت الشركة عبر صفحاتها في مواقع التواصل، مقطع فيديو، لتهنئة النجمة اللبنانية، ووصفتها بملكة البوب.

النجمة نانسي عجرم، شاركت مؤخرا في حفل نظّمته دار"تيفاني اند كو- Tiffany & Co"، الذي أقيم في كاليفورنيا بمناسبة إطلاق مجموعتها الجديدة من المجوهرات.

وتعد النجمة نانسي عجرم أول إمرأة عربية، يتم إختيارها سفيرة للدار، ظهرت في الحفل، وهي ترتدي عقد به ماسة نادرة يبلغ وزنها أكثر من 80 قيراطاً في

وشاركت نانسي، في حفل إطلاق مجموعة مجوهرات Blue Book 2024 Celeste Collection ،مع نخبة من نجوم ونجمات السينما العالمية، ومنهم، أنيا تايلور، وجوي،و ريس ويذرسبون، و آشر، و أوليفيا وايلد.

نانسي عجرم ، ظهرت وهي تتزيّن بعقد Lucida Star ، الذي يتوسطه حجر ماسي نادر يفوق وزنه 80 قيراطاً، ومعه أقراط ماسيّة، وخاتم سوليتير، يزيّنه حجر ماسي يفوق وزنه 12 قيراطا.

النجمة نانسي عجرم، تم اختيار أغنيتها "باطبطب و ادلع"، في المركز الثاني، ضمن قائمة أفضل 50 أغنية عربية ، في القرن العشرين، التي تم وضعها من قبل مجلة رولينج ستون العالمية.