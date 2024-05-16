تأكيدا لـ"الخليج 365".. تفاصيل تصاعد أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تصاعد النزاع بين النجمة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على مدار الأيام الماضية، وسط اتهامات متبادلة، وصلت من جديد إلى حد تبادل التلويح باللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء تصاعد الأزمة، تأكيدا لما كشف عنه "الخليج 365"، في 19 سبتمبر 2023، عن وجود خلافات كبيرة بين النجمة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، خاصة فيما يتعلق بالعقد الموقع عام 2019.

بدأ تصاعد الأزمة بعد 3 أيام من إصدار محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الاستئناف المقدم من محامي النجمة شيرين عبد الوهاب، على الحكم الصادر في مارس 2023، بتغريمها 10 مليون جنيه، بالتضامن مع شركة الأمير.

وتباينت آراء الخبير القانوني حسام لطفي "محامي النجمة شيرين عبد الوهاب"، والمستشار القانوني حسين هلال " المحامي بالنقض والمكلف بمباشرة الدعوى من شركة روتانا"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حول حيثيات ومنطوق الحكم، وحول فسخ التعاقد، والعلاقة بينه وبين سداد قيمة التعويض.

وترى روتانا أن المطربة لا تزال مطالبة بتنفيذ العقد الموقع عام 2019، والذي نص على تقديمها ألبومين من إنتاج روتانا، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة. فيما يرى محامي شيرين أنها لم تعد ملزمة بذلك بعد الحكم.

وأكدت مصادر في الشركة لـ"الخليج 365"، في 7 مايو، وجود خلافات كبيرة مع شيرين، وقالت: "جزء كبير من الخلافات يخص دخول الفنانة في مفاوضات للتعاقد مع شركات أخرى، في حين أن تعاقدها مع روتانا، مازال مستمرا".

وعلق مصدر مقرب من النجمة شيرين عبد الوهاب، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365": "الخلافات مع الشركة لم تنتهي، وهناك تحرك بالفعل للعودة مجددا للنزاع القضائي، خلال الفترة المقبلة".

وفي 14 مايو، جدد الخبير القانوني حسام لطفي "محامي النجمة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الحديث عن نهاية العقد، وقال: "النجمة شيرين عبد الوهاب، أصبحت تملك الحرية في التعاقد مع من تشاء، ولا يربطها أي عقد مع شركة روتانا".

وفي نفس اليوم أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، توضيحا لموقفها من الاتهامات التي وجهتها النجمة شيرين عبدالوهاب، بشأن تأخير طرح أغانيها.

وأكدت الشركة في بيانها عدم تسلم "روتانا"، من النجمة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها، أي أغاني بصوتها، باستثناء أغنية "الذهب"، التي طرحت في شهر فبراير الماضي. عبر المنصات العربية والعالمية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، وقعت عام 2019، عقدا مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغاني، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة .

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