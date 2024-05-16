محمد يوسف: واجهنا صعوبات كثيرة أثناء تصوير "الحشاشين" في كازاخستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل الفنان محمد يوسف الشهير بـ أوزو ضيفاً على برنامج "لسه الصبح" على راديو ٩٠٩٠ مع سالي سعيد، وتحدث عن نجاحه في مسلسل "الحشاشين" بدور صهبان البلان.

وقال يوسف: "جمعتني العديد من جلسات العمل مع د. بيتر ميمي من أجل الوصول للشكل الخارجي الخاص بشخصيتي، فأغلبية الشخصيات إما علماء أو محاربين، أما أنا فمجرد صاحب حمام، وفي النهاية قرر د. بيتر أن يجعلني أصلع فوافقت، وبعد حلاقة الجزء الأمامي من شعري ضحكت للغاية على شكلي، ولكني تذكرت الفنان نبيل بدر في مسلسل (رأفت الهجان) فطلبت منهم أن يفعلوا خصلة مثلما كان يفعل، وقد كان هذا اللوك".

وأضاف قائلاً: "استمريت في ارتداء الكاب طوال فترة التصوير، كنت أحب شكلي في الشخصية ولكن ليس في الحياة العامة"، مضيفاً: بنتي قالتلي إزاي تسيبهم يعملو فيك كدة".

وعن تحضيراته للشخصية قال يوسف إنه حاول فهم شخصية البلان فذهب مع أصدقائه إلى حمام عوكل في بولاق كي يرى كيف يتم التعامل مع الزبائن وماذا يفعل هناك وكانت تجربة مبهرة بالنسبة له.

وأضاف قائلا: شخصية صهبان لها جوانب إنسانية، وعندما غيرنا لوك الشخصية، كنت أقرأ المشاهد العاطفية لصهبان وكيف يتذكر حبيبته وأضحك وأتخيل نفسي أضع يدي على شعري وأجد صحراء، كما أن هناك العديد من المشاهد التي تجمعني بشخصية عمر الخيام الذي يجسده الفنان نيقولا معوض وهو يقول كلام عميق، لذا كنت أقوم بتأجيل كل الإيفيهات لنهاية المشهد، كنت حريص على الدقة في التفاصيل".

واستطرد ضاحكاً إنه تدرب في مصر على ركوب الخيل مع حصان يُسمى "دقدق" وكان لطيفاً للغاية، وبعدها سافروا كازاخستان للتصوير وجد هناك الخيول غير ما اعتاد عليها، شديدة للغاية، تعرف الفارس، لذلك لم تقتنع به ولم تسمع كلامه، مضيفاً: "بصيت جنبي وبقول لنيقولا الخيل مش عاوز يسمع كلامي لقيت الخيل بيلف بنيقولا أصلا حوالين نفسه".

وتحدث يوسف عن الصعوبات التي واجهوها خلال التصوير بكازاخستان بداية من السفر يوم كامل حتى وصلوا إلى القرية التي يصورون بها وهي بعيدة عن المدينة ومحاطة بالجبال ولا يوجد بها أي محلات، وسكنوا في نُزل أشعرهم بالرعب مثل الأفلام الأجنبية ويمطر طوال اليوم، وهناك اختلاف كبير في الثقافة والطعام، مضيفاً بضحك "الست في موقع التصوير حطتلي مربى على القهوة".

واختتم يوسف حديثه بأنه اعتمد على نفسه في كل خطواته بالتمثيل، فلقد بدأ حياته من مسلسل "الدالي" بعدما اختاره الفنان الراحل نور الشريف من وسط المئات وهو ما زال بالفرقة الثانية بمعهد الفنون المسرحية، وكان له خير المعلم ولم يبخل عليه بشيء.

الحشاشين سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، سامي الشيخ، أحمد عبدالوهاب.