قبل عرضه في "كان".. محمد حفظي: تأثرت بقصة "إلى عالم مجهول" وتوقيت الفيلم مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصلت Film Clinic Indie Distribution فيلم كلينك المستقلة للتوزيع - على حقوق توزيع الفيلم الفلسطيني "إلى عالم مجهول" للمخرج الفلسطيني الدنماركي مهدي فليفل بمنطقة الشرق الأوسط، بينما تتولى Salaud Morisset التوزيع في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر عرضه لأول مرة عالميا في مسابقة أسبوع السينمائيين -La Quinzaine des Cineastes المخصصة للأفلام الروائية الطويلة في الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي التي تُعقد خلال الفترة ما بين 14 إلى 25 مايو القادم.

يسلط الفيلم الضوء على الواقع المأساوي لحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، "إلى عالم مجهول" يروي قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في أثينا لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا. يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

وقال محمد حفظي مؤسس فيلم كلينك وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع في بيان صحفي "لقد تأثرت بشكل لا يصدق بقصة الشابين الباحثين عن أي سبيل ممكن لحياة أفضل. ونظرًا لحالة العالم ومنطقتنا التي تعاني من الصراعات بالتحديد، مما يجعل توقيت الفيلم مثالي، ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من رحلة مهدي في جلب هذه القصة إلى العالم."

يُذكر أن مهدي فليفل مخرج فلسطيني – دنماركي يُعد من أهم المخرجين الفلسطينيين، له العديد من الأفلام التي تمحورت حول حياة الفلسطيني ومعاناته، أهمها فيلمه الوثائقي الطويل والأول عالم ليس لنا (2012)، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي، وفي برلينالة عام 2013. وأخرج بعد ذلك عدة أفلام قصيرة: "عودة رجل"، الحائز على جائزة الدب الفضي في برلين عام 2016، مرشح مهرجان كان 2017 عن فيلم "رجل يغرق"، والفائز بجائزة IDFA 2018 "لقد وقعت على العريضة"، وفاز بأكثر من 30 جائزة مرموقة.