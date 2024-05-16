“هيئة الترفيه” ترخّص لـ ١٦٧٣ نشاطًا ترفيهيًا في المملكة بالربع الأول من ٢٠٢٤

أصدرت الهيئة العامة للترفيه (GEA) خلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٤ أكثر من ١٦٧٣ ترخيص نشاط ترفيهي بنسبة ارتفاع بلغت ٢٨% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ٢٠٢٣، حيث شملت التراخيص جميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، وهي الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، ومراكز الترفيه، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وتنظيم وإدارة الحشود، وبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، كما رخصت لـ ٩٧ وجهة ترفيهية جديدة.

وشملت الفعاليات الترفيهية مختلف مناطق المملكة التي تمت خلال الربع الأول، حيث شهدت مدينة الرياض ٢١٦ فعالية ترفيهية، ومكة المكرمة ١٠١ فعالية ترفيهية، والمنطقة الشرقية ٧٦ فعالية، فيما استضافت منطقة القصيم ٣٧ فعالية ترفيهية، ومنطقة عسير ٢٣ فعالية، ومنطقة جازان ١٦ فعالية. حيث بلغ إجمالي عدد حضور الفعاليات في جميع مناطق المملكة أكثر من ١١ مليون زائر.

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وبلغت عدد الزيارات الميدانية للربع الأول للعام الحالي ١٦٧٦٦ ألف زيارة بنسبة ارتفاع بلغت ٢٤٣% عن الربع الأول لعام ٢٠٢٣م ، حيث شهدت مدينة الرياض ٦٥٦١ زيارة ميدانية، و٤٠٧١ زيارة ميدانية في مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ٢٩٦١ زيارة ميدانية، ومنطقة جازان ١٣٠٥ زيارة ميدانية، و٥٢١ زيارة ميدانية في منطقة عسير، و٣٣٥ زيارة ميدانية في المدينة المنورة، ومنطقة القصيم ٢٩١ زيارة ميدانية، فيما بلغت منطقة تبوك ٢٣٢ زيارة ميدانية، ومدينة حائل ١٦٤ زيارة ميدانية، ومدينة نجران ٩٨ زيارة ميدانية، ومنطقة الحدود الشمالية ٩٢ زيارة ميدانية، ومدينة الجوف ٧٩ زيارة ميدانية، ومنطقة الباحة بإجمالي ٥٦ زيارة ميدانية.