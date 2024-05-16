فن ومشاهير

اليوم عزاء شقيقة الفنانة معالي زايد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت أسرة الراحلة جيجي زايد شقيقة الفنانة الراحلة معالي زايد، عن موعد استقبال أسرتها العزاء في الإسكندرية، وذلك اليوم الخميس الموافق 16 مايو.

ويستقل نجل الراحلة عقب صلاة المغرب من مسجد عبد المنعم رياض بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وأعلن نجلها أحمد صفوت الرشيدي، وفاة والدته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وكتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة جيجي المنباوي.

يذكر أن الفنانة الكبيرة معالي زايد رحلت عن عالمنا 5 نوفمبر 2014 بعد صراع مع المرض بعد أن قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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