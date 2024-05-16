وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفيت منذ قليل السيدة ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة نجله المطرب محمد عدوية.

الشاعر صلاح عطية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، قال:"رحمها الله السيدة ونيسة، توفيت بمنزلها اليوم الخميس".

وتابع:"جاري حاليا إعداد جثمان الراحلة، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة والتشييع، والدفن في السيدة عائشة، فور انتهاء الإجراءات ".

المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، تزوج الراحلة ونيسة وشهرتها "نوسة"، عام 1976، وأنجب منها ابنه المطرب محمد عدوية، وابنته وردة.