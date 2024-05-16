Spotify يسلط الضوء على الموسيقى الخليجية في ساحة "نيويورك تايمز سكوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة Spotify - سبوتيفاي، عن اختيار الفنان السعودي سلطان المرشد والفنانة العراقية أصيل هميم كفنانين RADAR Arabia وEQUAL Arabia لشهر مايو كما تم تسليط الضوء عليهما عبر لوحة إعلانات Spotify في ساحة نيويورك تايمز سكوير.

وتسلط Spotify الضوء على الفنان السعودي سلطان المرشد والفنانة العراقية أصيل هميم هذا الشهر عبر برامجها الموسيقية العالمية، لتسليط الضوء على التنوع الثري للمبدعين من الخليج العربي. وعبر برامجها الموسيقية المخصصة.

يواصل Spotify دعم الفنانين عبر مختلف المسيرات المهنية وتعزيز الأصوات النسائية العربية في EQUAL Arabia، وزيادة انتشار الفنانين الصاعدين عبر RADAR Arabia.

سلطان المرشد هو نجم صاعد من المملكة العربية السعودية، معروف بألحانه وغنائه العاطفي. سرعان ما اكتسبت أغنيته المنفردة الأولى "ولا غلطة" زخماً عند صدورها عام 2022، حيث حصدت أكثر من مليون بث على Spotify وأكسبته قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في المملكة العربية السعودية ومصر. على مدار الـ28 يوماً الماضية، زادت نسبة بث أغنيته بنسبة 73٪، وارتفعت نسبة حفظ المستمعون لأغانيه بنسبة 97٪ خلال نفس الفترة. هذه ليست المرة الأولى لتعاون سلطان مع Spotify، حيث ظهر سابقاَ في الأغنية الرسمية لـGamers8، بعنوان challenge .

بصفته فنان RADAR Arabia في Spotify لشهر مايو، ظهر سلطان المرشد على غلاف قائمة أغاني RADAR Arabia بأحدث أغنياته يا زين الزين. كما تم تسليط الضوء عليه على لوحة إعلانات Spotify في ساحة نيويورك تايمز سكوير الشهيرة في 9 مايو.

وقال المرشد: "إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من برنامج Spotify Radar. آمل أن يستمتع المستمعون بأغنيتي ويحبونها". كما سيصدر Spotify فيلماً وثائقياً يغطي رحلة المرشد في الأسابيع المقبلة.

كما لاقت أغنية مشتاقة لفنانة EQUAL Arabia أصيل هميم لاقت صدى لدى الجماهير في مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية

نشأت أصيل هميم، ابنة الموسيقار العراقي الشهير كريم هميم، في عائلة فنية، وأظهرت موهبة استثنائية وصوتاً قوياً منذ صغرها. بدأت رحلتها الموسيقية في مرحلة الطفولة، وسرعان ما صعدت إلى الشهرة، وحصلت على لقب "قيثارة العراق". على الرغم من جذورها العراقية، أتقنت هميم الغناء باللهجتين السعودية والخليجية، واكتسبت دعماً كبيراً في المملكة العربية السعودية. من بين أغانيها الأكثر شعبية شكد حلو، والمفروض.

تم اختيار هميم سفيرةً لـSpotify EQUAL Arabia. وقد لاقت أغنيتها مستفز الناس، صدى لدى الجماهير في مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يهدف برنامج EQUAL Arabia للموسيقى، الذي تم إطلاقه في اليوم العالمي للمرأة عام 2022، إلى تسليط الضوء على الفنانات العربيات على مدار العام، من المواهب الصاعدة إلى كبار الفنانات. وفي ختام الحملة الترويجية، تصدرت صورة أصيل لأول مرة لوحة إعلانات Spotifyفي تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

وصرحت أصيل في بيان صحفي: "بصفتي سفيرة EQUAL، لطالما دعوت إلى تمثيل قوي لأصوات النساء في المجال الموسيقى. تكرس Spotify جهودها لمساعدة النساء على التعلم، والحصول على الإلهام، والتواصل، مما يُمكِّن الفنانات من الازدهار. دعونا نواصل العمل من أجل تحقيق العدالة والاحتفاء بالتنوع في الموسيقى".