محمد عبده.. آخر تطورات الحالة الصحية لفنان العرب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مدير أعمال محمد عبده عن رد فعل الجمهور بعد معرفة إصابته بمرض السرطان، كما كشف عن تطورات حالته الصحية.

وأكد مدير أعماله فى تصريحات صحفية قائلًا: الحمد لله بألف خير وصحة وعافية".

وأضاف قائلاً:" خبر إصابة محمد عبده بالسرطان كان قاسيًا جدًا على كل محبيه فى الوطن العربي.

محمد عبده

إصابة محمد عبده بالسرطان منذ عامين

وتابع: المقربون من محمد عبده يعلمون بإصابته بالسرطان منذ عامين وهو حاليًا فى المراحل الاخيرة من العلاج.

وأشار: صرحت بإصابة محمد عبده بعدوي بسيطة حتي أخفف من الهلع لدي صحفي سألني عن إصابته بالسرطان ولم أعلم بنشره تلك المعلومة.

وأوضح: تم تأجيل كافة النشاطات الفنية للأشهر القادمة على أن يعاود نشاطاته في المواسم الجديدة ويعود متعافيًا ويجب أن يحصل على قسط من الراحة بالفترة الحالية.

ولفت: فنان العرب محمد عبده يتابع عدة مواضيع مع أبنائه الكبار والصغار، بالاضافة لأشغاله الخاصة. والكل يعلم أنه فنان ورجل أعمال ولديه مشاريع وورش ولديه أكبر مطبعة بالشرق الأوسط.

محمد عبده

حياته فى الراحة

وقال أن محمد عبده سيقضي ه إجازة جميلة مع أبنائه وعائلته وأصدقائه حيث سيبدأ فصل الصيف قريباً، وتزامنت المرحلة العلاجية له مع التفرغ لأعماله الخاصة والألحان والأغاني التي بعض منها سيصدر قريباً ويشرف عليها شخصياً ويتابعها من الألحان والكلمات والتوزيع ويسعد بها جمهوره.

طمأنة جمهوره



وصرح أن محمد عبده قرر طمأنة جمهوره بصوته أنه بخير وعافية لأنهم خافوا عليه بعد انتشار التسجيل الصوتي الذي كان أرسله بنفسه لبعض الأصدقاء عن مراسلاته الأخيرة مع الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن. وكان أرسله إلى أصدقاء مقربين منه.

وأشار: التسجيل الصوتي بشان إصابته بالسرطان لم ينشر بغرض التسريب إنما لإيصاله للناس من باب المحبة.

محمد عبده

إصابته بالسرطان كانت كالصاعقة

وأكد أن إصابته بالسرطان وقعت على محبيه كالصاعقة وعليّ شخصيًا، رغم أنني متابع منذ فترة طويلة لأدق التفاصيل بشأن مرضه مع الأطباء في فرنسا وأميركا والإمارات والسعودية.



إرادة قوية للتعافي

واستطرد أن محمد عبده إنسان قوي ومنحه الله القدرة ليقوى على الصعاب ويتغلب عليها. وهو لا يستسلم لأي مشكلة أو أمر ما واجهه ويسلم أمره لله.

واختتم مدير أعمال محمد عبده حديثه قائلًا: سعيد بالتعاون مع محمد عبده منذ عام 2008، وهو أهم فنان بالوطن العربي وأتابع مسيرته وأراه مهماً جداً".

محمد عبده

أحدث أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي نجحت وتخطت أكثر من الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

محمد عبده

وتقول كلمات الأغنية كالتالي: "الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك.