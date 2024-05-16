بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المخرج هادي الباجوري بنجاح الحملة الإعلانية الخاصة بإحدى شركات الاتصالات في مصر والتي شاركت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشر "الباجوري" صور وفيديوهات من كواليس تصوير الحملة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام"، وتخللها العديد من المشاهد المضحكة سواء مع ياسمين عبد العزيز أو الفنان عبد الباسط حمودة، حيث ظهر "الباجوري" بكواليس التصوير رفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى جانب ظهوره مع عبد الباسط حمودة وشاركه الغناء خلال التحضيرات.

وكان الظهور الأخير للمخرج هادي الباجوري ببرنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم وعرض على قناة "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان الماضي، وتطرق للعديد من الموضوعات منها النجاح الكبير لمسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن هادي الباجوري ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" بطولة الفنانة هند صبري والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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