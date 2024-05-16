نادين لبكي تحتفي بـ"قوة النساء" في فعاليات مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت المخرجة العالمية نادين لبكي بالحضور النسائي الطاغي في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام.

ونشرت "نادين" صور من كواليس حفل الافتتاح وظهرت خلالها بجانب لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهن يسلمون النجمة ميريل ستريب "السعفة الذهبية" الشرفية تكريمًا لمسيرتها السينمائية الاستثنائية، وعلقت على الصور: "قوة النساء".

وتشارك نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي وسط نخبة من نجوم ونجمات وصناع السينما حول العالم وترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، وتضم كلًا من الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، كاتبة السيناريو التركية أيرو جيلان، الممثلة الفرنسية إيفا جرين، المخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، الممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، الممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، المخرج الياباني هيركازو كوريدا.

للسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام حيث تتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، الفيلم السعودي "نورة"، ومن المغرب "الكل يحب تودا"، والفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14- 15 مايو.

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