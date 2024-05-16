إسعاد يونس تكشف عن عرض فيلم "زهايمر" بهذه الدول العربية إحتفالا بالزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إسعاد يونس وشركتها المنتجة "الشركة العربية للسينما" الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وإعادة عرض آخر أفلامه "زهايمر" بمصر وعدد من الدول العربية.

ونشرت "الشركة العربية" بوستر فيلم "زهايمر" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام" وتخلله عدد من الدول العربية المقرر عرض الفيلم بها وعلقت الصفحة: "نظرًا لترحيب واحتفال العالم العربي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وإعادة عرض فيلم زهايمر في مصر سوف يتم أيضًا إعادة عرض الفيلم في الدول الأتية السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عرض فيلم "زهايمر" بسينمات السعودية يوم 16 مايو احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ونشر "تركي" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءًا من 16 مايو".

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم 17 مايو، إذ يعد من مواليد 1940 وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، وولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقل "إمام" إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، ومتزوج وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية، والفنان محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

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