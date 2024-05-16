ندوة عن السينما الأردنية في كان السينمائي بحضور صبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تشهد فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام العديد من الفعاليات السينمائية بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وأعلنت إدارة كان هذا العام عن إقامة ندوة عن "السينما الأردنية" بعنوان "الأردن: دراسة حالة" يوم 20 مايو بمشاركة الفنانة الأردنية صبا مبارك في مناقشة عن السينما الأردنية ومدى تطورها وكونها أصبحت أحد النماذج المميزة في الإنتاج السينمائي وعن تقديمها العديد من الموضوعات التي تمس المجتمع الأردني بحضور المنتج الأردني مهند البكري، المخرجة الأردنية رولا ناصر، المخرج الإماراتي باسل غندور، والمنتجة شاهيناز العقاد، المنتج البولندي جاكوب جاريك، برئاسة نيك فيفاريلي مراسل مجلة فارايتي في إيطاليا والشرق الأوسط.

وللسينما العربية نصيبًا من المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام حيث تتنافس 8 أفلام عربية من مختلف أنحاء الوطن العربي أبرزها الفيلم المصري "شرق 12"، الفيلم السعودي "نورة"، ومن المغرب "الكل يحب تودا"، والفيلم الصومالي "القرية المجاورة للجنة"، ومن فلسطين فيلم "إلى أرض مجهولة".

ويشارك في المسابقة الرسمية هذا العام 22 فيلمًا يتنافسون على جائزة السعفة الذهبية من بينها فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" للمخرج علي عباسي، فيلم الدراما "Kinds of Kindness" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا، فيلم الدراما "Bird" للممثل الأمريكي آدم درايفر، وفيلم "Emilia Perez" بطولة الممثلة الأمريكية زوي سالدانا.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يقام في الفترة من 14-25 مايو.

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