يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.. خطوبة أروى جودة على رجل أعمال أوروبي وسيم

كتب امير فتحي في الخميس 16 مايو 2024 11:18 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية أروى جودة خطبتها منذ فترة على رجل أعمال إيطالي فرنسي، وهو مسلم الديانة.

خطوبة أروى جودة

وأضافت أروى جودة، في حوارها الصحفي: من المفترض أن نحدد الموعد النهائي لحفل الزفاف خلال الأشهر المقبلة.

وفي وقت سابق، كشفت أروى جودة ارتباطها خلال الفترة الماضية، واستعدادها لإعلان تلك الخطوة السعيدة.

خطوبة أروى جودة

وقالت أروى جودة خلال لقائها مع برنامج عرب وود على شاشة روتانا سينما،: هو قابل أهلي، وأنا قابلت أهله وهيحصل خطوبة قريب إن شاء الله.

ميلاد أروى جودة

ولدت في المملكة العربية السعودية ودرست في المدرسة الفرنسية هناك ومن ثم التحقت بالمدرسة البريطانية إلى أن سافرت إلى القاهرة من أجل دراسة التسويق في الأكاديمية البحرية بـ مصر.

بداية أروى جودة

بدأت أروى جودة حياتها الفنية في سن صغير حيث أنها بدأت بتقديم عروض الأزياء وهي في سن 12 سنة واثبتت نفسها في هذا المجال ومن ثم دخل مجال التمثيل من خلال ادوار صغيرة بدأتها بفيلم “الحياة منتهى اللذة” عام 2005 مع يوري مرقدي وحنان ترك ومنة شلبي وغيرهم نخبة من النجوم.

علاقة أروى جودة بنجم تركي

ارتبطت أروى جودة بالممثل التركي أوزجان دينيز أثناء تصويره لإحدى الأغاني خلال عملها كعارضة أزياء وقبل دخولها مجال التمثيل ولكن بسبب ارتباطه بتركيا وارتباطها بمصر قررا الانفصال في هدوء تام.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان 2023 مسلسل “رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو.

وشاركت أروى جودة مؤخرًا في عددٍ من الأعمال منها: مسلسل “نمرة اتنين” عام 2020 ومسلسل “حرب أهلية” عام 2021، وفي فيلم “أشباح أوروبا” عام 2021 وفيلم “أعز الولد” عام 2021.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »