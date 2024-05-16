عمر خيرت وحماقي.. كيف نجحا في صياغة موسيقية وغنائية صائبة في فيلم زهايمر

ياسر رشاد - القاهرة -

تشهد شاشات السينما المصرية والعربية حدث فريد من نوعه، بإعادة عرض فيلم "زهايمر" احتفالاً بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 84، وكان أخر لقاء سينمائي بينه وبين جماهيره في 2013، والذي حقق نجاح جماهيري ضخم وإيرادات سينمائية فاقت التوقعات.

عمر خيرت ومحمد حماقي.. نجوم الجانب الموسيقي والغنائي لأخر أفلام الزعيم

بمناسبة ذلك الحدث الاستثنائي تستعرض بوابة الخليج 365 الجانب الموسيقي الذي صاحب أحداث فيلم زهايمر مع الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي قدم نغمات مميزة كالعادة زادت من المتعة السمعية للأحداث، والفنان محمد حماقي الذي تغنى بأغنيته التي حملت عنوان "ذكرياتك ميح" وسردت جوانب واقعية من آلام مرض ألزهايمر وصعوبة التعايش معه في بعض الأحيان.

جاء صوت موسيقى عمر خيرت داخل أحداث الفيلم وكأنه يحكي مشوار العمر الطويل بمغامراته وأحداثه أحزانه وأفراحه مراحل الطفولة والصبا والشباب والعجز، جميعها جوانب يحاول أن يتذكرها مريض ألزهايمر وأحيانًا تتزاحم داخل تفكيره دون مقدمات وأحيانًا أخرى تختفي جميعها ولايظل منها سوى صور وأصوات وأسماء مشوهة بالنسيان.

أجواء ألزهايمر بين النسيان والتذكر في أغنية “ذكرياتك ميح” لـ محمد حماقي

أما أغنية "ذكرياتك ميح" للفنان محمد حماقي، التي حملت كلمات في صلب أحداث الفيلم، بقلم أيمن بهجت قمر، وجاءت ألحانها مع محمد يحيى والتوزيع الموسيقي لـ أحمد إبراهيم .

بدأت الأغنية بصورة روتينية لحياة ألزهايمر " لما تقوم الصبح لما تقوم الصبح وذكرياتك ميح مانتش عارف نايم جارح ولا جريح حب وذكرى امبارح بكرة كل ده صفر..هتلاقي نفسك تايه زي القشة في ريح".. كلمات تصف حالة مريض ألزهايمر بتفاصيله الموجعة، وفقدان الهوية الذي يصاحب تخبط الذاكرة ف بالفعل ستصبح ريشة تعلو وتتساقط دون إرادة منها.

بجانب بعض الجمل الأخرى المؤثرة مثل " لو بالنسيان احنا عيانين أكيد أحسن لنا، دول قالوا ع النسيان نعمة من مليون سنة".

وجاء المقطع الثاني من الأغنية يصف حالة عودة الذاكرة لمريض ألزهايمر " لما تقوم الصبح وعارف مين حواليك

وحبة ايام فضله ناويه تقضي عليك

واللي اديته جنيته قسيه يا قلوب تلج

فهي حالة حياتية أصعب من النسيان ليأتي السؤال في نهاية الأغنية ، قائلًا:"كده فاكر ولا ناسي انهي الاريح ليك".

مازالت أغنية ذكرياتك ميح تحصد حصيلة نجاحها حتى الوقت الحالي، وتؤثر في مستمعيها، وترافقهم عند مواجهتهم لمرض ألزهايمر في حياتهم سواء مع الأهل الأقارب أو الأصدقاء.

الغناء والموسيقى النصف الآخر للعمل الفني

الحالة الموسيقية والغنائية لأي عمل مرئي على مستوى السينما والدراما لاتقل أهمية عن الحدث ككل، فهي عنصر مهم جدا لاستكمال الأحداث داخل العمل، فالكثير من المتابعين يتذكرون أحداث فيلم ما أو مسلسل من خلال سماع موسيقته أو أغنيته، ومنهم من يعشق مقطع موسيقي خاص بعملٍ ما حتى دون أن يشاهده، وآخرون من يتشجعوا لمشاهدة مسلسل من خلال التتر الغنائي أو الموسيقي خاص به.

كواليس إعادة عرص فيلم زهايمر

أعلنت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، رئيسة الشركة المنتجة لفيلم زهايمر بدء إعادة عرض فيلم “زهايمر”، بالسينما في ذكرى عيد ميلاد عادل إمام، الموافق 17 مايو الجاري، وإقامة احتفالية كبرى، بحضور أبطال الفيلم.

وقالت يونس، في بيان، الخميس، إن عادل إمام يُعد أيقونة سينمائية، بما قدمه من أفلام، صاحبة التأثير الكبير في المجتمع العربي، ويعتبرها صناع الأفلام بصمات واضحة في تاريخ السينما العربية، وهو ما جعل الزعيم، أحد الرموز العظيمة للسينما العربية، والاحتفال بعيد مولده، فخرا لصانعي السينما في العالم العربي.

موعد العرض الأول لفيلم زهايمر وأبطاله

عُرض فيلم زهايمر للمرة الأولى في 2010، وشارك عادل إمام البطولة " فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، ومن إخراج إخراج عمرو عرفة.

قصة فيلم زهايمر

تدور قصة زهايمر حول أبناء محمود شعيب الذي يقوم بدوره “عادل إمام”، بإدخاله في وهم إصابته بالزهايمر للحصول على أحقية التصرف في ممتلكاته بسبب رففضه لمساعدتهم في الديون الباهظة التي ستصل بهم إلى السجن، لكنه يكتشف مؤامرتهم وبالفعل يجاريهم في خطتهم بمساعدة العاملين معهم في المنزل، ويضم الفيلم مواقف كوميدية بينه وبين أبنائه.