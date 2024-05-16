جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي

ياسر رشاد - القاهرة -

نظم أتوبيس الفن الجميل، الأربعاء، جولة جديدة للأطفال بمتحف الفن الإسلامي، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة، وتأتي الجولة تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمتاحف.

تضمنت الفعاليات تفقد المتحف والاستماع لشروح عن تاريخه وطرازه المعماري، والاطلاع على أهم مقتنياته من آثار إسلامية من أشغال خشبية أو معادن أو سيراميك، بالإضافة للعملات المعدنية والدروع وغيرها.

واستمتع الأطفال خلال الجولة بمشاهدة آثار وتاريخ الحضارة الإسلامية في مصر، وفي نهاية الجولة تم تنفيذ ورشة فنية لرسم لوحة من وحي المتحف باستخدام ألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض.

من ناحية أخرى، واستمرارا لأنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، قدم قصر 25 يناير لثقافة الطفل مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بروضة السيدة زينب، بالتعاون مع الإدارة الطبية والأزهر الشريف، ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، تضمنت ورشة تشكيلات بورق الفوم، بالإضافة لمسابقة في المعلومات العامة، والتوعية بأمراض الصيف وكيفية الوقاية منها.

فرقة أحمد بهاء الدين بأسيوط تقدم عرض "الفنان"

من ناحية أخرى ، شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل بأسيوط، أولى ليالي العرض المسرحي "الفنان" ضمن عروض مسرح الطفل التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال العام الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تتناول فكرة العرض الصراع بين القدم والحداثة من خلال قصة الطفل "عمر" الذي يتجه إلى استخدام برامج الكمبيوتر في الرسم والتلوين بدلا من الألوان التقليدية، وذلك بعد أن أهداه له والده لتفوقه دراسيا.

وتشعر الألوان بأنها مهملة فتقرر التخلي عن "عمر" وعدم الذهاب معه إلى المدرسة، ليكتشف عقب ذهابه بأن علبة الألوان غير موجودة في حقيبته، فيشكو منه مدرس التربية الفنية لتأخره عن تسليم لوحاته الفنية في موعدها بعد أن كان يحصل دائما على لقب أفضل فنان بالمدرسة.

ويقرر "عمر" حينها الذهاب إلى المنزل واستخدام الألوان كونها لا غنى عنها بجانب التكنولوجيا الحديثة.

"الفنان" لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، تأليف عبده الزراع، وإخراج عبد الله حامد، أشعار د. سيد عبد الرازق، موسيقى وألحان أندرو صبحي، توزيع موسيقي د. رأفت موريس، غناء نجلاء فتحي، تصميم إضاءة محمد جابر، ديكور وملابس ناصر قرنة، استعراضات وليد وحيد عمار، مساعد مخرج أحمد فرغلي وإسلام أسامة، مخرج منفذ مريم علاء.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدم ضمن عروض موسم مسرح الطفل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ويستمر عرضه بالمجان يوميا في الثامنة مساء حتى الثلاثاء المقبل 21 مايو.