التفاصيل الكاملة للمكرمين في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، العديد من نجوم المسرح وذلك خلال حفل الإفتتاح المقام على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

ومن المكرمين : "الفنانة عايدة عبد العزيز وتسلم التكريم نجلها، والفنانة عواطف نعيم من العراق، والفنانة رجاء بن عمار من تونس، والفنانة كريمة منصور، والدكتور محمود نسيم، والفنانة سهام بنت سنية وعبد السلام وتسلمتها نجلتها الفنانة نجلاء يونس.



بالإضافة إلى ذلك كرم المهرجان 12 مبدعة مسرحية من مصر والدول العربية، منهم : "الفنانة الراحلة شويكار، وتسلمت التكريم الفنانة إلهام شاهين، الكاتبة فتحية العسال وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، والدكتورة هدى وصفي وتسلم التكريم الكاتبة رشا عبد المنعم، والمخرجة عفت يحيي، والدكتورة نجاة علي، والمخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين وتسلمها الفنان صلاح بجاتو.

انطلاق حفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وكان انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وحرص على الحضور كل من الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للدورة الثانية، والفنانون كريمة منصور، ومحمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وعايدة فهمي، ونورهان، ومحمد يوسف أوزو، ولفيف من المسرحين العرب والأجانب والمصريين.

ويحمل المهرجان في دورته الثانية، أسم الفنانة الراحلة عايدة عبدالعزيز.

معلومات عن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة



تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار.

بالإضافة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.