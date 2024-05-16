إلهام شاهين : عروض الدورة الثانية لمهرجان إيزيس عالية في الفكر والثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة إلهام شاهين، الرئيسة الشرفية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، أنها تتمنى أن يستمتع الجميع بالعروض المقدمة في الدورة الثانية، لافتة إلى أن هؤلاء العروض عالية في الفكر والثقافة.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، خلال حفل الأفتتاح الدورة الثانية من المهرجان المقام بدار الأوبرا، أنها تتشرف بأنها رئيسة شرفية لمسرح المرأة، مضيفة إلى انها متحيزة للمسرح وللمرأة، وأساند المهرجان بكل قلبي.

وتابعت : "وأشكر كل من يدعمه، فالمسرح أبو الفنون وأنا دائما أتباهى بأنني خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والمسرح هو من علمني حب الفن واحترام الكلمة، والمرأة المصرية بشكل خاص منذ الحضارة المصرية القديمة كانت من أقوى النساء".

وقالت المخرجة عبير لطفي، رئيسة المهرجان، أن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يأتي بدعم من محبي المسرح وسيظل موجودا بكم، لافتة إلى أن المهرجان واجه العديد من الصعوبات ولكن أصحابه واجهها بكل قوة، مضيفة أنها تتمنى أن يظل هؤلاء الجمع دائما بالمسرح وللمسرح".

انطلاق حفل افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وكان انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وحرص على الحضور كل من الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للدورة الثانية، والفنانون كريمة منصور، ومحمد علي رزق، وهبة عبد الغني، وعايدة فهمي، ونورهان، ومحمد يوسف أوزو، ولفيف من المسرحين العرب والأجانب والمصريين.



معلومات عن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة



تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار.

بالإضافة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.