محمود البزاوي يستعيد ذكرياته مع عادل إمام من كواليس "فرقة ناجي عطالله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمود البزاوي بذكرى ميلاد الفنان عادل إمام ونشر صورة أرشيفية لهما معًا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

والصورة من كواليس تصوير مسلسل "فرقة ناجي عطالله" وعلق عليها "البزاوي": "عيد ميلاد الزعيم كل سنة وحضرتك طيب، وزي ما دايمًا بقول في تمثيل تراجيدي وفي كوميدي وفي عادل إمام".

وكشفت الفنانة إسعاد يونس وشركتها "الشركة العربية للسينما" عن عرض فيلم "زهايمر" آخر أفلام الزعيم عادل إمام بعدد من الدول العربية احتفالًا بذكرى ميلاده منها السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عرض فيلم "زهايمر" بسينمات السعودية يوم 16 مايو احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ونشر "تركي" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءًا من 16 مايو".

ويحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 84 يوم 17 مايو، إذ يعد من مواليد 1940 وهو أحد أبرز وأقوى عمالقة السينما المصرية، وولد بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وانتقل "إمام" إلى حي السيدة زينب بمدينة القاهرة صغيرًا حيث كان والده موظفًا بأحد المصانع الحكومية، وحصل على بكالوريوس الزراعة في جامعة القاهرة، ومتزوج وله ثلاثة أولاد، المخرج رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية، والفنان محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة.

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