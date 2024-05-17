جدل حول مقطع فيديو وثق في مطار الكويت عام 1983م بمشاركة نبيل شعيل

أثار مقطع فيديو يزعم تصويره في الكويت عام 1983م ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فتاة وراءها الفنان نبيل شعيل بزي ضابط أمن داخل مطار الكويت. وفي الفيديو، تظهر الفتاة الكويتية خلال رحلتها إلى لندن، ويظهر خلفها الفنان نبيل شعيل.

ومع ذلك، أثارت شكوكًا بين المغردين حول صحة الفيديو، حيث أشار بعضهم إلى أن الفيديو مصطنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن صورة الفنان نبيل شعيل تمت إضافتها بشكل مزيف إلى الفيديو. وأيضًا، أشار مغردون آخرون إلى أن صورة الفتاة قد تم تركيبها ونشرها على منصة انستقرام لتظهر كمقطع فيديو.

تفاعل المستخدمون بشكل كبير مع هذا الجدل، حيث أبدى البعض تساؤلاتهم حول صحة المقطع ومدى مصداقيته، بينما أعرب آخرون عن استيائهم من استخدام التلاعب الرقمي في إنتاج المحتوى الوهمي.