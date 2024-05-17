دنيا ماهر تروج لفيلم "تاني تاني" مع غادة عبد الرازق: "الكواليس المنعشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الفنانة دينا ماهر الترويج لفيلمها الجديد "تاني تاني" بطولة الفنان غادة عبد الرازق استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائى فى موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشرت "دنيا" صور من الكواليس عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من أبطال الفيلم منهم الفنانة غادة عبد الرازق، الفنان أحمد ادم، والفنان أمير صلاح الدين وعلقت: "الكواليس المنعشة، فيلم تاني تاني في عيد الأضحى بدور العرض".

تدور أحداث فيلم "تاني تاني" في إطار كوميدي حول موظفة تعمل في أحد البنوك، وتجمعها علاقة صداقة مع رجلين مختلفين منذ الصغر، وتدور بينهم العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية عندما يبدأ كلاهما التنافس من أجل الزواج منها، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمود حافظ، الفنانة ثراء جبيل، تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج شريف إسماعيل.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دنيا ماهر كانت بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام وتم عرضهما بموسم دراما رمضان الماضي.

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