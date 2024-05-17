أحمد السقا عن كواليس "جولة أخيرة": "مريم مناخيرها اتكسرت وانا اللي عالجتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويعرض على إذاعة "نجوم إف إم".

وتحدث "السقا" عن نجاح مسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب النجاح الكبير لفيلم "السرب"، وعن فترة مرضه، وعن شائعات انفصاله من زوجته الإعلامية مها الصغير، إلى جانب العديد من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وعن مخرجة مسلسل "جولة أخيرة" مريم أحمدي قال: "مريم مناخيرها اتكسرت وأنا اللي عالجتها، مريم مخرجة مرنة، وأنا أزعم أني كمان ممثل مرن يعني بخلي المخرج يحط الكاميرا في المكان اللي هو عاوزه وأنا لما كان تفلت مني شوية كانت بتعرف تحتويني، وأنا بعتبر أن مريم وساندرا نشأت وكاملة أبو ذكري دول كنز للسينما المصرية موجودين دلوقتي".

وعن تعاونه معها مرة أخرى: "مريم بتحضر لي فيلم صعب وهياخد وقت في التحضير وربنا يقدرنا وندخله في أسرع وقت".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد السقا كانت بفيلم "السرب" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.