شورت ميرنا جميل وفستان نسرين طافش.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يعزف الجيتار.

باسم سمرة

نشر الفنان باسم سمرة صورة من كواليس تصوير فيلم "اللعب مع العيال" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها برفقة الفنان محمد عادل إمام والمخرج شريف عرفة استعداداً لعرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

بلقيس

خضعت الفنانة اليمنية بلقيس لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأوضحت "بلقيس" خلالها تواجدها بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

عمرو الليثي

حرص الإعلامي عمرو الليثي على نعي زوجة الفنان أحمد عدوية التي وافتها المنية ونشر صورة أرشيفية لها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

محمد حفظي

احتفى المنتج محمد حفظي بعودة المخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا لمهرجان كان السينمائي الدولي بفيلمه الجديد "ميجالوبوليس" والمقرر عرضه بالمسابقة الرسمية للمهرجان يوم الخميس 16 مايو.

محمود البزاوي

احتفل الفنان محمود البزاوي بذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، ونشر صورة أرشيفية لهما عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ميرنا جميل

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بشورت أسود وحازت على إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، واستعادت خلالها زيارتها لفعاليات مهرجان كان السينمائي بإحدي الدورات السابقة وظهرت بفسان أنيق.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.