أحمد السقا يحكي عن موقف كوميدي بسبب ابنته نادية: "قالولها استني يموت وهنوريكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويعرض على إذاعة "نجوم إف إم".

وتحدث "السقا" عن نجاح مسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب النجاح الكبير لفيلم "السرب"، وعن فترة مرضه، وعن شائعات انفصاله من زوجته الإعلامية مها الصغير، إلى جانب العديد من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وعن ابنته نادية وأولاده ياسين وحمزة قال: "ربنا يلطف باللي هيتجوز نادية، ده هيشوف جميع أنواع الأكشن اللي في الدنيا، أنا نادية الصغيرة بالنسبة لي دي قصة والدنيا كلها قصة وهي بنت أبوها، وليها دخلات عليا الوحيدة اللي مبعرفش أقولها لأ وعندي ابني الصغير حمزة لمض شوية والكبير ياسين ده إكسلانس، هي دلوعة أبوها جاية بين ولدين".

واستكمل: "وكانوا دايما وهم صغيرين يتخانقوا معاها وفي مرة اتخانقوا معاها الاتنين فرموها في النص، قمت داخل قلت لهم اللي هييجي ناحيتها هعمل وأسوي لحد ما أموت ابقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه واديت ضهري لقيت حمزة بيقولها استني بس لما يموت وأنا أوريكي، راحت امه قالت له أخرس بعد الشر".

يذكر أن أحمد السقا شارك مؤخرًا ببطولة فيلم "السرب" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية ومازال يحقق إيرادات كبيرة بدور العرض السينمائي في مصر.

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