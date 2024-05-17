سنوب دوج يتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الرابر الفلسطيني عبد الرحمن الشانتي والشهير بـ "ام سي أ راب" صورة مع مغني الراب الأمريكي العالمي سنوب دوج وذلك عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "أم سي أ راب" مع سنوب دوج وهما بأحد الاستوديوهات، وحرص على التقاط صورة تذكارية معه وعلق عليها: "يا لها من لحظة عظيمة بالنسبة لي لمقابلتي سنوب دوج، وتأثرت كثيرًا عندما كان أول أسئلته لي كيف هي عائلتك وأهلك".

عبد الرحمن الشانتي هو رابر من أصل فلسطيني ولد في 14 سبتمبر 2008، ومعروف باسم "Mc Abdul" وذاع صيته عندما قام بغناء أغنية دعم خلالها الشعب الفلسطيني أمام مدرسته في غزة وحازت الأغنية على إعجاب الآلاف ومن أشهر أغانيه "فلسطين" و"الصراخ على الحائط".

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