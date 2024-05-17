بالصور- محمد رمضان يثير جدلاً خلال زيارته الى المغرب… اليكم ما حدث

قام الفنان المصري، محمد رمضان، بزيارة الى المغرب للقيام بعدّة أنشطة فنيّة منها زيارته الى معرض الكتاب ومعرض “مارفل” في مدينة الرباط المغربية حيث رافقه في الجولة وزير الثقافة المغربي وسط إستقبال حاشد من جمهوره المغربي.

بهذه المناسبة، شارك “رمضان” عبر صفحته على “انستغرام” فيديو لبكاء معجبة مغربية مسنّة عند رؤيته، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي لقاء على هامش زيارته للمغرب تحضيراً للمشاركة في مهرجان “موازين”، أكّد “رمضان” على محبته كبيرة للشعب المغربي، مشيرًا أن جمهوره المغربي قدّم له الدعم والتشجيع منذ بداياته الفنيّة كما ان أغنيته “نمبر وان” تصدّرت قائمة “التراند” لأسابيع طويلة في المغرب.

كما وصف “رمضان” الفنان المغربي سعد لمجرد بالحبيب والصديق، مُعربًا عن سعادته بالتعاون معه في ديو أغنية “إنساي” ولفت “رمضان” أنه في الفترة الأخيرة إكتسب وزناً زائداً لضرورات دوره الجديد في فيلم “أسد”.

كما عبّر رمضان عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان “موازين” وشكر الشعب المغربي ووزير الثقافة المغربي على حسن الضيافة والإستقبال الخاص والممّيز.

وعلى هامش تواجده في المغرب، احتفل محبّو رمضان بعيده مبكرًا ، والذي يصادف في ٢٣ الجاري، مشاركًا متابعيه على “إنستغرام” بعدّة فيديوهات من المناسبة التي نفذّت ضمن أجواء مغربية مميّزة، وقال: “أول عيد ميلاد في أجمل البلاد المملكة المغربية الرباط”.

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نذكر أن محمد رمضان يستعد لبدء تصوير أحدث أفلامه بعنوان “أسد” انتاج موسى أبو طالب، تأليف محمد وشيرين وخالد دياب إخراج محمد دياب. ويشارك الى جانب محمد رمضان في بطولة الفيلم كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، أحمد عبد الحميد وغيره.

كما سيشارك في مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” بحفل فني سيحييه في ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٤ القادم.