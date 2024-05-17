بلقيس بإطلالة كالأميرات في مهرجان كان السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اليمنية بلقيس، في مهرجان كان السينمائي لعام 2044، بإطلالة رائعة ظهرت فيها كالأميرات.

وخطفت بلقيس الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستاناً باللون الأبيض، من توقيع جيامباتيستا فالي.

جاء الفستان مشابهاً لفساتين أميرات الكارتون، إذ تميز بقصة "مرميد"، فجاء ضيقاً من الأعلى، بقصة "أوف شولدر"، وبكمين طويلين شفافين من الشيفون، مربوطين عند منطقة الصدر على شكل "فيونكة". أما من الأسفل، فجاء الفستان واسعاً وطويلاً يلامس الأرض، وبتفصيل كسرات أضفت لمسة أنيقة على الفستان.

وإختارت بلقيس تسريحة الشعر الملموم من الأمام والخلف، مع بعض الخصل المنسدلة من الخلف، أما المكياج فإختارته ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة.



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