راغب علامة يلتقي بجمهوره في كندا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم راغب علامة، لاحياء سابع حفلات جولته الغنائية في أمريكا، مساء اليوم، الجمعة، ويقام في ميسيساغا، كندا.

ويأتي ذلك الحفل، بعد تألقه فى حفله الأول فى نيويورك، والثاني فى دنفر، والثالث فى كليفلاند، والرابع في ميامي، والخامس بمدينة بوسطن، وسادس حفل بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب راغب علامة

وكان طرح المطرب راغب علامة، مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية تحت عنوان "التقيل تقيل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بجانب عدد من المنصات الموسيقية.

أغنية "التقيل تقيل"، كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

ويشار إلى أن تعد أغنية "التقيل تقيل" ثانى تعاون بين راغب علامة والملحن أحمد زعيم، وكان أول تعاون بينهما منذ اكثر من عام في أغنية "تعاليلي"

ويقول مطلع أغنية "التقيل تقيل" :-

التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده انت عايز ألف درس

ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده انت يضربوا 100 سلام

لما تكون معدي