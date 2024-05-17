ماذا قالت حفيدة عادل إمام عن جدها ومعاملته لأحفاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل محبو الفن السابع في مصر والوطن العربي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام والذي يوافق يوم 17 مايو حيث تشهد الساعات القليلة المقبلة العديد من الاحتفالات بمسيرة الزعيم السينمائية والتي امتدت لسنوات.

وتحدث المقربون من الفنان عادل إمام عن استمتاعه بوقته مع عائلته وأحفاده وابتعاده تمامًا عن الأضواء.

وفي لقاء سابق لموقع "ET بالعربي" مع عدد من أحفاد الزعيم عادل إمام منهم هالة مقبل أكدت على حب جدها ودعمه لهم بصفة مستمرة وتحدثت عن أعماله المفضلة بالنسبة لها، إلى جانب تقديمها أحد مشاهده في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عبر حسابها على تطبيق "تيك توك".

وقالت "هالة": "أنا وريته الفيديو وكان بيضحك وعجبه، والفيديو مكنش في حاجة في مخي وأنا بعمله وأكتر من حد افتكر عشان عملت الفيديو ده أني عايزة أمثل، كل واحد من أحفاده مهتم بحاجة مختلفة بس هو مركز مع كل واحد فيهم وعارف كل واحد عايز أيه وبيشجعه على طول، وأكتر أفلام بحبها مرجان أحمد مرجان، والمسلسلات بحب أوي صاحب السعادة وعوالم خفية دول أكتر مسلسلين بحبهم".

وكشفت الفنانة إسعاد يونس وشركتها "الشركة العربية للسينما" عن عرض فيلم "زهايمر" آخر أفلام الزعيم عادل إمام بعدد من الدول العربية احتفالًا بذكرى ميلاده منها السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان".

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن عرض فيلم "زهايمر" بسينمات السعودية يوم 16 مايو احتفالًا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، ونشر "تركي" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "فيلم زهايمر للزعيم عادل إمام في سينمات السعودية بمناسبة عيد ميلاده ابتداءًا من 16 مايو".

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