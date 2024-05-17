هدى الإتربي تنشر صورتين بمهرجان "كان"..والجمهور: "سيلينا جوميز الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورتين لها خلال مشاركتها بمهرجان "كان السينمائي في دورته الـ 77 هذا العام، والمقام في فرنسا.

ونشرت هدى، الصورتين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "القلب يتخطى وينبض".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر كله" ، "النظرة" ، "مش معقول الحلاوة دي أجنبي" ، "سيلينا جوميز الغلابة" ، "عيونك خاطفة القلوب" ، "الفيلر".

يذكر أن، آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفى، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.