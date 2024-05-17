إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "رفعت عيني للسما" تزامنا مع مشاركته في "كان السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة فلوكة فيلمز الإعلان الرسمي لفيلم (رفعت عيني للسما)، تزامناً مع عرضه اليوم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي المقام في الفترة ما بين 14 مايو لـ25 مايو 2024.

ويظهر الإعلان ٦ فتيات يمتلكن أحلاما، تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة، يتابع الإعلان هذه الأرواح المتفردة بينما يمر عليهن العمر وينتقلن من كونهن مراهقات الى نساء صغيرات.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

والفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهما عرض فيلمهما الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهما التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.

(رفعت عيني للسما) من إنتاج شركة فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد، مساعدات الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض. وعلاقات عامة للفيلم في مصر والشرق الأوسط شركة كاروتس مروة الصاوي.