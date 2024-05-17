بالفيديو| أصالة تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي على موقع انستجرام، فيديو من احتفال الفنان الأردني عمر العبداللات بعيد ميلاد المطربة أصالة، والتي ظهرت بصحبة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وظهر عمر وهو يغني لـ أصالة أغنية عيد الميلاد، ويتمنى لها حياة سعيدة مع زوجها فائق، قبل أن تقوم هي بإطفاء الشمع الموجود فوق كعكة عيد الميلاد.

أصالة ولدت في 15 مايو عام 1969، وهي مطربة سورية حققت نجاحا كبيرا في مختلف أنحاء العالم العربي، ولها عدد كبير من الأغاني الناجحة، بينها: آسفة، مبقاش أنا، متسألنيش، يا مجنون، الورد البلدي، أكتر، عيشني ثواني، خانات الذكريات، اغضب، أرد ليه.