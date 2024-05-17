احتفالا بعيد ميلاد "الزعيم".. "DMC" تنشر أغنية "حادي بادي" بصوت عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت قناة DMC عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، احتفالا بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام الذي يوافق اليوم 17 مايو، أغنية نادرة بصوته، وتحمل عنوان "حادي بادي".

الأغنية قدمها عادل إمام كـ تتر مسلسل "الفنان والهندسة" الذي عُرض عام 1969، تأليف علي سالم، إخراج محمد فاضل، وهي من كلمات الشاعر سيد حجاب، تلحين حسن نشأت.

تقول كلمات الأغنية "حادي بادي حادي بادي أنا فنان عبقري مش عادي، لأ لأ ده أنا فنان من وأنا في البيضة ومواهبي عميقة وعريضة، أقدر أخرج وأقدر أمثل وأقدر ارسم والروايات أكتبها وأسلسل، وأقدر أكتب شعر معسل وأقدر اكتر بس مكسل، وظروفي الصعبة منعاني.. طب هتشوفوا".

ويحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ84 إذ أنه من مواليد 17 مايو عام 1969، قدم أعمالا ناجحة سينمائية وتليفزيونية ومسرحية.

من أشهر أعمال "الزعيم" السينمائية: "الإرهاب والكباب، شمس الزناتي، الإرهابي، حتى لا يطير الدخان، كراكون في الشارع، الحريف، طيور الظلام، زهايمر، زوج تحت الطلب، جزيرة الشيطان، الأفوكاتو، المنسي، اللعب مع الكبار".