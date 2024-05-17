لقاء مميز بين "الزامل" وحياة الفهد لبحث التعاون مع الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون، مساعد محمد الزامل، الفنانة القديرة حياة الفهد، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، خالد الراشد.

لقاء مميز بين مساعد محمد الزامل وحياة الفهد وخالد الراشد

لقاء مميز



ووصف الأمين العام المساعد لقطاع الفنون الزيارة واللقاء بالمميز، خاصة وأنه جرى في حضور الفنانة الكبيرة حياة الفهد، صاحبة الدور في إثراء الحركة الفنية بالبلاد.

مساعد محمد الزامل وحياة الفهد وخالد الراشد



وأشار الزامل إلى أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون مع الاتحاد، وسبل المشاركة مع المجلس الوطني في تقديم المبادرات الفنية والإبداعية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص مع المجلس الوطني بكل فعالياته، وبخاصة المناسبة الأهم والحدث الكويتي الأكبر، وهو الاحتفال بالكويت عاصمة للثقافة العربية خلال العام المقبل2025. كما تم مناقشة كل ما يهم المسرح بفرعيه: مسرح الكبار، ومسرح الأطفال وسبل النهوض بهما.