ايشواريا راي تخطف الأنظار بالعرض العالمي الأول لفيلم "Kind of Kindness" في كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تشهد فعاليات اليوم الثالث من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام العرض العالمي الأول لفيلم الكوميديا والدراما "Kinds of Kindness" للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار يورجوس لانثيموس والذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان مساء الجمعة.

وخطفت الممثلة الهندية ايشواريا راي الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء للفيلم، كما حرصت على التواجد الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا باركر والتقطوا عدد من الصور التذكارية، إلى جانب حضور فريق عمل الفيلم السجادة الحمراء للعرض العالمي للفيلم وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

تدور أحداث فيلم "Kinds of Kindness" في إطار درامي كوميدي حول رجل يسعى إلى التحرر من طريقه المحدد مسبقًا، ويقوم شرطي بالتشكيك في سلوك زوجته بعد عودتهما من غرق مفترض، وتبحث امرأة عن فرد غير عادي يتنبأ بأن يصبح مرشدًا روحيًا مشهورًا، ويشارك ببطولة الفيلم النجمة العالمية إيما ستون، جيسي بليمونز، الممثل ويليام ديفو، مارجريت كوالي.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يشارك خلالها المخرج يورجوس لانثيموس بمهرجان كان السينمائي الدولي، وكانت المرة الأولى عام 2009 بفيلم الدراما "Dogtooth" عام 2009، والمرة الثانية بفيلم "The Lobster" عام 2015، نهاية بالمرة الثالثة بفيلم "The Killing of a Sacred Deer" عام 2017.

يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 يقام في الفترة من 14- 25 مايو.

