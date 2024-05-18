إليكم سعر فستان هدى الإتربي الذي ارتدته في مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية هدى الإتربي الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي، بإطلالتها الراقية.

وظهرت هدى الإتربي بفستان باللون الأسود، من مجموعة زينة زكي لخريف وشتاء 2024، يصل سعره تقريبا إلى 1500 دولار.

جاء الفستان بقصة طويلة تصل غلى الأرض، وضيقة تعانق الجسد حتى الركبتين، أما من الأسفل فجاء واسعاً.

تميز الفستانم بقصة دراماتيكية عند الصدر، إذ جاء بتنمط الأوف شولدر، وواسع من الكتفين حتى الرقبة والظهر، على شكل وردة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت هدى تسريحة شعر تناسب الفستان وتظهر تصميمه، إذ رفعت شعرها بالكامل، واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان الناعمة أبرز ملامحها.

وأكملت هدى إطلالتها بمجوهرا ثمينة ، إذ تزينت بمجوهرات ثمينة، من عقد وأساور وحلقتين.



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