- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ميرنا وليد - بيروت - تصدرت إطلالة الممثلة المصرية ريم سامي في يوم زفافها أمس مواقع التواصل الاجتماعي اذ اختارت فستاناً مميزاً ذو قصة غير مألوفة وبعيدة عن فساتين الاعراس ذو قصات الاميرات بل اختارت فستاناً كلاسيكياً أعادنا الى ايام الزمن الجميل والنجمات في فترة السبيعنات والثمانينات من ناحية قماش الحرير والقفازين من الدانتيل المشغول بطريقة رائعة وقصة الفستان من الامام ومن الخلف.
الفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الذي دائماً تختاره ريم لكل مناسباتها السعيدة كما اختارت مجوهرات اضافت لمسة ملوكية الى الاطلالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل فستان زفاف ريم سامي .. مصنوع من الحرير ومن توقيع مصمم شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.