بالفيديو: ‏إلغاء حفل استقبال شباب البومب في الكويت.. والكشف عن السبب

أعلنت الجهة المنظمة لحفل استقبال “شباب البومب” في الكويت عن إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته في المارينا، وذلك حرصًا على سلامة الحضور.

ويعود قرار الإلغاء إلى ازدحام المكان بشكل كبير، مما أدى إلى حدوث حالات إغماء لبعض الأطفال الذين حضروا مع ذويهم.

ويُذكر أن فريق عمل “شباب البومب” يتواجد حاليًا في الكويت لحضور افتتاح فيلمهم السينمائي في دور العرض الكويتية.

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