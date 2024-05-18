مصمم أزياء سعودي يهاجم ياسمين صبري.. والكشف عن السبب

تصدر اسم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر والممثلة المصرية الشهيرة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد خلاف نشأ حول فستان تم تصميمه خصيصًا للممثلة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

وتلقى أكبر طلبًا من خبيرة المظهر الخاصة بياسمين صبري، يُمنى مصطفى، لاستعارة فستان من تصميمه لحضور المهرجان.

ووافق أكبر على الطلب بشرط ارتداء الفستان كما هو دون أي تعديلات.

ولكن، بعد تسليم الفستان، طلبت يُمنى من أكبر تقصير ذيل الفستان خوفًا من أن تسقط ياسمين أرضًا.

ورفض أكبر هذا الطلب، مؤكدًا أن الذيل هو ما يميز الفستان.

وعلى الرغم من رفض أكبر، قامت ياسمين صبري بقص ذيل الفستان دون إخباره.

وظهرت ياسمين في المهرجان بالفستان دون ذيله، ثم أعادته إلى أكبر دون إبلاغه بما فعلته.

اكتشف أكبر التعديل على الفستان عن طريق الصدفة، عندما جاءت سيدة لتجربته.

وعبّر أكبر عن غضبه من تصرف ياسمين ويُمنى، وكتب في بيان مقتضب على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا أتوقع أبداً أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني. أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي”.

وأثار بيان أكبر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. عبّر الكثيرون عن استيائهم من تصرف ياسمين ويُمنى، معتبرين أنه تصرف غير مسؤول ولا يليق بفنانة مشهورة.

في المقابل، دافع البعض عن ياسمين، معتبرين أن الفستان كان إعارة، وبالتالي كان لها الحق في إجراء بعض التعديلات عليه.