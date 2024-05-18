سعر خيالي لحقيبة يد ميرفا قاضي..و إطلالتها تسحر العيون

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي الجمهور بإطلالتها الأخيرة، حيث ظهرت بلوك رائع و شيك، إرتدت فيه توب باللون الأبيض، وشورت باللون الزهري قصير مع سترة كروب زهرية ذات أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت قبعة كبيرة على رأسها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و حملت ميرفا في يدها حقيبة من دار ازياء Dior وصل سعرها إلى 2,841 دولار.

وكانت فاجأت ميرفا قاضي متابعيها بنشرها صورة إلى جانب رجل وسيم، في منطقة يُعتقَد أنها في تركيا، على شاطئ البحر، وقد لف يده على خصرها وبدت في غاية السعادة، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بتعليق مقتضب عبارة عن رمز تعبيري لقلب أحمر، الأمر الذي دفع متابعيها للتساؤل ما إذا كانت ميرفا وجدت أخيراً حب حياتها.

وانهالت على منشور ميرفا التعليقات المشيدة بها والتي حملت في أغلبها تهنئة لها مع رموز تعبيرية لقلوب حمر، كان أبرزها من الممثلة اللبنانية رولا شامية، لكنها ما لبثت أن منعت خاصية التعليقات، ربما لأن بعضها قد تضمّن كلاماً قد أزعجها.

