ماندو العدل يعلن إصابته بأزمة قلبية حادة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المخرج ماندو العدل ، عن تعرضه لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد إجراء فحوصات وتحاليل تبين اصابته بجلطة فى القلب.

كتب ماندو العدل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" الحمد لله جلطة في القلب و ربنا سترها، شكرا يارب علي كل حاجة ".

آخر أعمال ماندو العدل

كانت آخر أعمال المخرج ماندو العدل، فيلم ع الزيرو، بطولة النجم محمد رمضان ونيللي كريم، والذي عرض العام الماضي وحقق إيرادات ضخمة بجميع دور العرض السينمائي .

قصة فيلم ع الزيرو

في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

فيلم ع الزيرو

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارٍ الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

من هو ماندو العدل ؟

مخرج مصري، تخرج من معهد السينما قسم إخراج عام 2008، عمل كمساعد مخرج في خمسة أفلام وست مسلسلات، وكان من أبرز المخرجين الذين تعاون معهم المخرج علي إدريس وجمال عبدالحميد والسوري محمد عزيزية ومجدي أبوعميرة، وحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن مشروع تخرجه فيلم (دستور يا سيدة)، وهو من أسرة فنية، حيث إن والده هو المنتج جمال العدل، وأعمامه الكاتب مدحت العدل والفنان سامي العدل.