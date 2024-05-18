بالفيديو- حسين الجسمي يفتتح موسم صيف ٢٠٢٤ بأغنية “دلع دلع”

ضمن أحدث التقنيات والآلات الموسيقية الغربية والعربية، أصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان “دلع دلع” مفتتحاً بها اصداراته في موسم صيف ٢٠٢٤، ومجدداً تعاونه ونجاحاته مع أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

وقد شهدت أغنية “دلع دلع” عودة قوية للملحن “الحساس” بعد غياب طويل، مظهراً مزيجاً فنياً ورؤية موسيقية مختلفة وحديثه، ترجمها موسيقياً حسام كامل، بالتوزيع والمكس والماستر.

ويقول الجسمي في مطلع الأغنية:

دلع دلع ،، يا شيخة الحسن كله

دلع دلع ،، غني بصوتك مع الورق

غني و أنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

انتي القمر و انتي النجوم المطله

و انتي الغنج و الدل و الزين و الفرق

أشراق حسنك نوره بكل حله

و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق

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هذا وقد عرض الجسمي أغنية “دلع دلع” عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.