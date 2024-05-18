نبيل الحلفاوي يعلق على بدلاء النادي الأهلي أمام الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على بدلاء النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعه بنظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس في تونس.

وأعاد "الحلفاوي" نشر أسماء بدلاء النادي الأهلي للمباراة المرتقبة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "كلها أسماء تملك صنع الفارق، أفندم؟، أيوة كلها ربك لما يريد".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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