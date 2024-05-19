وزيرة الثقافة تبحث وسفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة -

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، اليوم، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، السيد كيم يونغ هيون، في دار الأوبرا المصرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

حيث تناول اللقاء، بحث فرص التعاون في مجالاتٍ ثقافيةٍ ثنائيةٍ مختلفة، منها: المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية التي تُنظمها الدولتان، وتبادل الخبرات في مجالات الفنون، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال اللقاء، أهمية العلاقات الثقافية الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرةً إلى أن التعاون الثقافي يُعد أداةً قويةً لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب.

وأوضحت الوزيرة، أنّه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التبادلية بين البلدين، خلال شهر أكتوبر المُقبل، وذلك احتفالًا بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية

من جانبه، أعرب السفير الكوري عن سعادته بِما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورٍ ملحوظٍ في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الثقافي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الثقافي مع مصر في المرحلة المقبلة.