" مياه وعصائر للأهلاوية".. نبيل الحلفاوي يعلق على معاملة السلطات التونسية للجمهور المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على صورة متداولة من ملعب رادس في تونس الذي يستضيف مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت بين النادي الأهلي ونادي الترجي التونسي.

وأعاد "الحلفاوي" نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلالها قيام السلطات التونسية بتوزيع زجاجات مياه وعصائر مجانًا لجمهور النادي الأهلي المتواجد باستاد رادس وعلق "الحلفاوي": "المعاملة بالمثل يا مصر".

كما علق "الحلفاوي" على قائمة بدلاء النادي الأهلي في مباراته مع الترجي التونسي: "كلها أسماء تصنع الفارق، أفندم؟، أيوة كلها ربك لما يريد".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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